شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوضح شروط الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث إنها تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وتضم شروط المشاركة؛ أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وستتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

في سياق متصل، تابع محافظ القاهرة انطلاق العديد من الندوات للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والفئات المستهدفة واهداف المبادرة فيما يتعلق بمستقبل الاجيال القادمة، حيث تم اليوم عقد ندوة للتعريف بالمبادرة على مستوى المنطقة الشمالية بمكتبه مصر العامة بالزاوية بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ المنطقة الشمالية و اللواء عبد الله عزت الديب رئيس حى الزاوية الحمراء وجميع رؤساء احياء المنطقة الشمالية ولفيف من قيادات الإدارات التنفيذية على مستوى المنطقة وعدد كبير من الحضور.

وقد تطرقت الندوة الى التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها وكيفية الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg .

وتم إيضاح أن المشروعات المقدمة يجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع داخل محافظة القاهرة وأن يراعي البعد البيئى وقواعد التنمية البيئة المستدامة ، في اطار جهود الدولة المصرية في نشر الوعي لدى المواطن المصري فيما يتعلق بخطورة الاحتباس الحراري وأثر التغيرات المناخية على مستقبل الأجيال القادمة.