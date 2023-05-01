شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى 1400 اتصال هاتفى خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، 1400 اتصال هاتفي من مرضى الإدمان، على رقم " 16023" خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعلاج من الإدمان.

وبلغت نسبة الذكور من هذه المكالمات 94.48% ، بينما بلغت نسبة الإناث 5.52 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ، كما تلقى الخط الساخن بعض الاتصالات من المتعافين ممن شعروا بلهفة العودة الى تعاطى المواد المخدرة مرة أخرى بعد تعافيهم ، حيث يستمر الخط الساخن في العمل خلال أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ،والمشورة والمتابعة والدعم النفسي للمتعافين للحد من الانتكاسة .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" مجانا ،وفى سرية تامة من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو المراكز الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مصادر الاتصالات كانت من الأم والأب والأشقاء مما يدل على أهمية دور الأسرة وارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج ،ولذلك ينفذ الصندوق العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،من خلال زيارات منزلية للأهالي في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتعريف بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،كما تلقى الخط الساخن اتصالات من المريض نفسه خلال فترة عيد الفطر المبارك ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة .

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فأن 33.18% من المتصلين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك يعملون بالقطاع الخاص والحكومي ، وأن التعاطي كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة عن العمل بسبب تدهور الصحة ،وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك على مدار 24 ساعة لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

كما اتخذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات وقائية تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان .