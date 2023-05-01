شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى فى عيد العمال: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر في عيدهم. وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن.

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