شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى: خفضنا القدرة القتالية لقوات الدعم السريع 55% خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن تفاصيل الهجوم الذى نفذته قوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضى، مشيرة إلى حشد قوات الدعم لتجهيزات كبيرة بلغت 27 ألفا و135 مقاتلا و39490 مستجدا و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.

وأشارت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، إلى تمكنها خلال 15 يوما من القتال من تخفيض قدرات الدعم السريع القتالية بنسبة 45: 55% ‎، متهمة الدعم السريع بمحاولة اختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة، مؤكدة تمكنها من السيطرة وإرساء الاستقرار في ولايات السودان.

وأوضحت قوات الجيش السوداني، أنها تمكنت من إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن 2 شاحنة كبيرة و 19عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

ولفت الجيش السوداني إلى رصده لتحركات تؤكد استمرار محاولات الدعم السريع لتعزيز موقفه على الأرض، مؤكدا استمرار قواته في التصدي بقوة لهذه التحركات.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه: ورثت البلاد عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين مليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين السودانيين.