شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع عمال مصنع الشرقية للسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع عمال مصنع الشرقية للسكر، خلال انتهاء احتفالية عيد العمال.

وفي وقت سابق، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من عمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال والمقامة فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة المنتج المحلي في المنتجات المصرية.