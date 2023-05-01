شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطمئن على عمال مصنع الشرقية للسكر: بتقبضوا كويس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مصنع الشرقية للسكر، واستمع لشرح تفصيلي عن طبيعة عمل المصنع، كما شاهد مراحل الإنتاج.

وداعب الرئيس أحد العاملين بالمصنع، قائلا: "بتلعب رياضة ولا لأ.. لأ صحيح.. لازم تلعب رياضة لأن كل مهنة ليها متاعب".

وداعب الرئيس عامل آخر، قائلا: "بتقبض كويس؟"، ليرد قائلا: "الحمد لله"، وكشف مسؤول مصنع السكر، للرئيس قائلا: "أقل مرتب بيقبض في الشركة بالحوافز وخلافه 8000 جنيه في الشهر، والعمل 8 ساعات وهناك ساعات إضافية".