شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الدخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. • 12.60 جنيه لكيلو السكر • زجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها • كيلو الدقيق بسعر 18 جنيها • كيلو الأرز بسعر 12.60 جنيه • وكيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها • مكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه • عدس مجروش بسعر 21 جنيها • فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات • شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات • مسلي صناعي 800 جرام بسعر 38 جنيها • صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات • مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيها • صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات • صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.5 جنيه • كيس الملح بسعر 1.25 جنيه • خل 900 جرام بسعر 6 جنيهات

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