شكرا لقرائتكم خبر عن معرض طلابي بجامعة القاهرة لإعادة التدوير الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى وجود تكامل بين كليات الجامعة من خلال البحث العلمي تنشأ عنه مشروعات صغيرة في مجال التدوير تعود بالنفع على الوطن من خلال الشراكات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة المُثلى، والحد من إهدارها وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها، بالإضافة إلى استغلال الطاقات الشبابية وتوفير فرص عمل لهم.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر لطلابها العديد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالاستدامة مما يساعد على تعزيز القيم البيئية لديهم، ويُزيد من التزامهم تجاه البيئة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الراغبين بالمشاركة في المعرض بالتسجيل داخل إدارة رعاية الشباب بالكليات أو التوجه لمركز الدعم الإثرائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية بالجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع شهادات تقدير على الطلاب المشاركين في المعرض.
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