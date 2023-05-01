شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تجهيز التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام لطلاب أولى وتانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر
- التأكد من تحديث Knox إلى أحدث إصدار.
- فتح Knox Manager.
- من الثلاث نقاط أعلى اليسار ونختار About.
- التأكد من أن آخر تحديث (2.5.6.08) 23.3 Knox.
- التأكد من تحديث الوقت والتاريخ حسب التوقيت الصيفي.
- التأكد من الربط بشبكة school.
- وفي حالة أن شبكة school غير موجودة.
- فتح Knox Manager
من السهم في أعلى اليمين الضغط على G10 و Moe وتثبيتهما
- ثم فتح الإعدادات ( الاتصالات- واي فاي- ومتقدم- الشبكات المحفوظة- الضغط على School ).
- نوع عنوان Mac واختيار عنوان Mac الجهاز اللوحي
- التخلص من ثغرات مشاركة الملفات (الإعدادات- الاتصالات- واي فاي متقدم - الشبكات المحفوظة - حذف كل الشبكات باسم Android share أو Wifi direct).
- التخلص من ثغرات البروكسي (الحماية والخصوصية وفتح المتصفح والإعدادات ومحو بيانات المتصفح وتغيير آخر ساعة إلى كل الأوقات ومحو بيانات المتصفح.
- لابد من عدم الدخول على ثغرة البروكسي خلال 24 ساعة قبل الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للحظر من دخول الامتحان.
- التأكد من تحديث منصة Swift Assess إلى آخر إصدار.
- وفي حالة عدم التحديث فتح Knox Manager من الثلاث شرط أعلى اليسار Reload Polices وسوف يتم تحديث المنصة لآخر إصدار.
- التأكد من إلغاء ايماءات السحب وغلق قائمة المساعد.
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