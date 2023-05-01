شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قداسة البابا تواضروس الثانى عن زيارته للفاتيكان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن زيارة ألفاتيكان سوف تكون ايام 10 و11 و12 مايو الجارى، وأن يومى 14 و15 من الشهر نفسه ستشهد زيارة للشعب القبطى فى روما، والكنيسة الكاثوليكية قدمت لنا كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك حسب طقسنا القبطى الأرثوذكسي، ونشكرهم على هذه المحبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقطع فيديو لقداسة البابا يتحدث فيه عن زيارة الفاتيكان جاء فيها بعض النقاط تتلخص فى الآتى:-

1- زيارتنا للفاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على عودة العلاقات.

2- زيارة الڤاتيكان مدتها ثلاثة أيام من 10 : 12 مايو.

3- برنامج الزيارة:

- حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.

- اجتماع لوفدي الكنيستين.

- صلاة مسكونية وليست طقسية.

4- إلقاؤنا كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة التي اعتز بها.

5- لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما سنصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكيةلتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا.

6- لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة خلال زيارة الفاتيكان، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.



