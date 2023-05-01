شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كبارى الخط الأول للقطار السريع من البدرشين حتى طريق وادى النطرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض الخليج 365 صورا لعدد من الكبارى الجارى تنفيذها بمسار الخط الأول للقطار السريع، في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون/ العلمين.
ويتم تنفيذ عدة كبارى ومنها:
كوبري الأوسطي "كوبري سيارات"، والذي يدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5 كم.
كوبري خطوط المياه "كوبري مسار" والذي يتم تنفيذه لتفادى خطوط المياه الرئيسية .
كوبري أكتوبر"كوبري مسار بطول 16كم " والذي يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزي بعد محور 26 يوليو والذي يساهم في تسهيل حركة المرور في أكتوبر .
كباري البوليفارد "كوبري سيارات "
- طريق الضبعة "كوبري سيارات"
- سفنكس "كوبري سيارات"
-كوبري الريجوا "كوبري مسار "
-الدائري الإقليمي "كوبري سيارات"
- طنبول "كوبري سيارات"
- بني سلامة "كوبري سيارات"
-وادي النطرون العلمين "كوبري مسار " .
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