شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.