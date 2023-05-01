شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بتابع مواقع التواصل والرأى العام ولقيت خلال الأحداث اللى فاتت إن بقى فيه في مصر ناس بتقول إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلل أكتر وتخوف أكتر وبعدين هنعمل ايه؟.. عاوز أقولكم على حاجة كلمة هاقولهالكم .. مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة والعالم، مهما كانت، شوفوا طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجة".

أضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال: "مهم قوى خرجت عن سياق الكلمة علشان أكد على النقطة دي معاكم، في كل تحدي وتطور وتبقوا قلقانين منه وهيبقا تأثيره إيه علينا .. تأثيره ولا حاجة.. مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم طالما في مصر كشعب متماسكين كده ولا فيه أى مشكلة ونقدر نعدي أى حاجة".