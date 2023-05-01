شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يوافق على إصدار مجلة علمية في مجال دراسات المرأة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الدكتور الخشت رئيس الجامعة على ضرورة التركيز على البحوث ذات المردود على الواقع وخدمة قضايا وإشكاليات المجتمع سواء على المستوى القومي أو العالمي. كما وجه بضرورة خضوع المجلة الجديدة في مجال بحوث ودراسات المرأة والإعلام لهذه المعايير الصارمة منذ اللحظة الأولى لإنشائها حتى تمثل إضافة حقيقية وجادة.
وكان عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.
وصرح الدكتور الخشت، أنه في إطار التطوير المستمر للعملية التعليمية تم استحداث برنامج "علوم تكنولوجيا النانو" لمرحلة البكالوريوس المشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي، كأول برنامج بكالوريوس في هذا المجال وكخطوة جديدة بعد إنشاء وافتتاح كلية النانو تكنولوجي ككلية للدراسات العليا، ووافق المجلس على إضافة مرحلة البكالوريوس بها بعد نجاحها الكبير في مجال الدراسات العليا، كما أضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تم إنشاء برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإيطالية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
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