شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلتحق بوظيفة معاون نيابة إدارية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية في مصر التي تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.

-ويُشترط في المتقدم أن أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية

-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية

-عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.