شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة "الصناعة": الحوار الوطني فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى المهندس بهاء ديمتري، أن اللجنة تهدف لمناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على اقتصاديات العالم، مشددا على أن الحوار الوطنى هو فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية.

وأضاف ديمترى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحوار الوطنى فرصة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، وستعمل اللجنة على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات .

وأشار إلى أن أهم التحديات والعقبات التى تواجه الصناعة هى عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام بحيث يتم تحويلها‏ وتصدر على هيئة منتجات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات وتوفير العمالة الماهرة والاهتمام بالتعليم الفنى .

وشدد مقرر لجنة الصناعة على أن الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى متكاملان والهدف منهما تحويل التوصيات والنتائج إلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع للنهوض بكافة قطاعات الدولة، والسير بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى قد أعلن افتتاح الحوار الوطني، بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطنى كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين فى الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء فى الحوار الوطنى.