شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل اليوم تركيب بعض القطارات على عدة خطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة / كفر الشيخ / بيلا، والعكس وخط القاهرة / دمياط، والعكس، بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية، وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها . وبيانهم كالآتى: اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 809 سياحى ( القاهرة / بيلا ) ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى . اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 810 سياحى ( بيلا / القاهرة ) بنفس التركيب الوارد به قطار 809 من القاهرة وبنفس جدوله الحالى . اعتباراً يوم الجمعة الموافق 5 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 941 / 966 ) سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط ) والعكس ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدولهم الحالى.

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