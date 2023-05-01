شكرا لقرائتكم خبر عن إسطبل حضارى جديد بأهرامات الجيزة على مساحة 18 ألف متر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لمشروع "اسطبلات نزلة السمان" الإسطبل الحضارى الجديد الذي ينفذ ليكون بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات، وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأوضحت المحافظة أن المشروع ينفذ على مساحه 18 ألف متر، ويعد واجهة حضارية ونقطة انطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية والتى من المقرر أن تشمل 180 باكية للدواب، تم تنفيذ 36 منها كمرحلة أولى لتسكين 220 دابة.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على ضرورة أن تراعى الأعمال بوابات الدخول والخروج والمساحات المخصصة لخدمة العاملين والمترددين على الاسطبل وتوفير التأمين اللازم له على أن يتم تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة وتمهيدها لتحسين حركة المرور.