شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن قرى الغربية 10 دقائق بالتناوب لمدة 8 أيام للصيانة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية برئاسة منى صالح رئيس المدينة، خطابا من إدارة التشغيل بقطاع كهرباء الغربية، بأماكن وفترات انقطاع التيار الكهربائى عن المغذيات بداية من الإثنين 1 مايو حتى الإثنين 8 مايو، والتى سيترتب عليها انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى.

وأوضح الخطاب، أن الخطة تشتمل على برنامج صيانة واختبارات مغذيات جهد 11 ك ف من محطة محولات سمنود الجديدة على أن يتم الفصل بالتناوب بين المغذيات لكل مغذى 10 دقائق من الساعة 9 ص وحتى الساعة 11 ص.

وحدد الخطاب القرى التى سيتم فصل الكهرباء عنها طوال تلك الفترة حيث سيتم فصل الكهرباء عن مغذى محلة روح 4، 5 ونشيل وإبشواى الملق يوم الاثنين وستتأثر قرى التقسيم، العزب والبترول، روح البلد، الصرف.

ويوم الثلاثاء فصل الكهرباء عن مغذى محلة روح 1، 2 ويترتب عليه فصل الكهرباء عن سمنود، طوخ مزيد، ميت يزيد، القرشية، روح المحطة.

ويوم الأربعاء فصل مغذى سجين الكوم، محلة روح 3، 6 وميت الشيخ، وسيترتب عليه تأثر قرى سجين الكوم والعزب المجاورة، عزبة طوخ، شبشير الحصة، ميت الشيخ والعزب المجاورة، أما أيام الأحد والإثنين فسيتم العمل على المغذيات التى تعذر فصلها.

وطالبت الشركة، التنبيه على الأماكن الهامة التى ستتأثر بالفصل بتدبير التغذية البديلة خلال تلك الفترة.