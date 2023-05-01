شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن خطوات علاج سرطان الثدى ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة اكتشاف الإصابة بسرطان الثدى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الطريقة تتضمن :

1- الكشف على السيدة من قبل الفريق الطبى المختص

2- تدوين البيانات بشكل سرى يحفظ حق المريض

3- توفير فرق طبية من السيدات فقط للكشف

4- تحويل السيدة إلى قسم الأشعة وذلك لتحديد درجة الورم

5- بعد معرفة توع ودرجة الورم يتم تحديد نوع العلاج المناسب .

وذكرت وزارة الصحة أن المبادرة الخاصة بصحة المرأة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأضاف أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335