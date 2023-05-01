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لطلاب الثانوية العامة..كل ما تريد معرفته عن أسئلة الامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - - 

- توضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة من خلال خبراء ولجان فنية ووفق مواصفات فنية محددة.

 

 

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية

 

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من اجابة في أسئلة الاختيار من متعدد

 

- مراعاة عدد الخطوات فى الحل وبدائل الإجابة قصيرة

 

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة

 

- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب

 

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة

 

- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان

 

 

- الالتزام بضوابط إعداد مواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

 

- الأسئلة تكون مقسمة بواقع 30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع.

 

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

 

- ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.

 

- الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة.

 

- يجب مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

 

- سيكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.

 

- مراجعة نموذج الإجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة.

 

 - تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

 

-  تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.

 

- الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد الأسئلة فى كل مادة بعد قرار تقليل عدد الأسئلة الاختيار من متعدد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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