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الخارجية: إجلاء 6960 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن

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السفير أحمد أبو زيد القاهرة - سامية سيد - السفير أحمد أبو زيد

كتب أحمد جمعة

الأحد، 30 أبريل 2023 10:58 م

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء6960 مواطناً مصرياً حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أمس واليوم الأحد ، في إعادة 561 مواطناً مصرياً بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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