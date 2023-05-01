شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إجلاء 6960 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعةالأحد، 30 أبريل 2023 10:58 م
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء6960 مواطناً مصرياً حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أمس واليوم الأحد ، في إعادة 561 مواطناً مصرياً بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.
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