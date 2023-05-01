شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 1/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:55
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:32
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:53 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:32
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:17 م
وقت صلاة العشاء 8:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:37
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