شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة لوصوله لنصف نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، بعد فوزه على نظيره الإماراتي، اليوم في الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة بالكويت في الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة حقق إنجازات مهمة في هذه البطولة بعد الفوز علي كل من المغرب والأردن وفلسطين، والتي ساعدت على حصول الفريق على العلامة الكاملة فى البطولة، موجهة التحية إلى أبطال الفريق من اللاعبين والجهاز الفني والإداري وإلى جميع أعضاء البعثة البارالمبية المصرية الموجودة مع الفريق في البطولة، وإلى جميع اعضاء اللجنة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة يشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة وكلا من فرق الأردن وفلسطين ولبنان و المغرب و الإمارات و البحرين.