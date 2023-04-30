وزير التعليم: المدارس الفنية قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، المعرض السنوى للتعليم الفنى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى 2023، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى المعرض العام لمنتجات التعليم الفنى، لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث استعرض مشروعات طلاب الصف الثانى والثالث بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتعليم المزدوج وشرح الطلاب لمشروع المدينة الذكية التى تعمل بالطاقة الشمسية، والتحكم فى الأجهزة بها عن طريق الهاتف المحمول ونظام الحماية عن طريق الليزر، كما استمع الوزير لشرح حول تجميع الأجهزة الإلكترونية (التابلت، والشاشات، والكاميرات) وشرح الطلاب لجهاز توفير وترشيد المياة، وناقش الوزير الطلاب حول مشروعاتهم، وكيفية الاستفادة منها.

وتفقد الوزير أقسام الملابس الجاهزة، وأعمال النجارة، والمعمار والتشطيبات، وترميم الاثار، وإعادة تدوير كسر الحجارة، كما تفقد جناح المنتجات الغذائية للمدارس الزراعية، وتصنيع الأغذية، والنسيج والطباعة، والزخرفة، كما أشاد الوزير بمهارات الطلاب وجودة المنتجات المعروضة، مشيرا إلى أن مدارس التعليم الفنى قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها، كما أكد أن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفنى وتغيير الصورة النمطية عنها.

والجدير بالذكر أن المعرض السنوى للتعليم الفنى انطلق بمشاركة ١٥ إدارة تعليمية، حيث شاركت مدرسة الهيئة العربية للتصنيع بالمعرض، ومن إدارة مدينة نصر التعليمية المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمشروعات تخرج الطلاب، كما شاركت مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمى بأعمال النجارة والعمارة والزخرفة والكهرباء، ومدرسة اللواء ماجد فى تخصصات الزخرفة والتبريد والكهرباء، ومدرسة الألسن الفندقية فى مجال الإلكترونيات والتقديم وعمل المأكولات.

وشاركت أيضا إدارة السيدة زينب بمدرسة أحمد ماهر فى مجال الحديد المشغول وكذلك تخصص المعادن الزخرفية، والصناعات الخشبية وأعمال الحرف التراثية، ومدرسة السيدة زينب بنات بتخصصات الملابس الجاهزة والمعادن الزخرفية، ومدرسة زين العابدين للتعليم المزدوج بأعمال الملابس الجاهزة.

ومن إدارة الزاوية الحمراء، شاركت مدرسة الزاوية الحمراء الفنية فى التخصصات المختلفة من ملابس جاهزة والصناعات الخشبية والمعادن الزخرفية، بجانب مشاركة إدارة النزهة بمدرسة أحمد عرابى فى عمل ورشة سيارات داخل ورش التعليم الفنى، بالإضافة إلى مشاركة إدارة السلام بمدرستى السلام المعدنية الأورمان الفندقية.