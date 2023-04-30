شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "شراكة استراتيجية بين مصر واليابان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا الاثنين تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "شراكة استراتيجية بين مصر واليابان" وفيه: الرئيس السيسى عقب مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان: نقدر جيدا إسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص فى دعم المشروعات الوطنية بمصر.. الرئيس يؤكد على ضرورة الوقف الفورى والدائم والشامل لإطلاق النار فى السودان رئيس وزراء اليابان: مصر تلعب دورا مهما فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.

وداخل العدد

ـ خلال ثانى ندوات «الخليج 365».. أحزاب مصر تطرح رؤيتها حول الحوار الوطنى.. «مستقبل وطن»: يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة فى بناء الوطن.. «إرادة جيل»: القائمة المغلقة النموذج الأمثل لمساعدة الأحزاب.. «السادات الديمقراطى»: الدولة استجابت سريعا لمطلب الإشراف القضائى على الانتخابات.. «الشعب الجمهورى»: نطالب بنظام انتخابى يضمن التوازن بين القوائم والفردى.

ـ القناة الوثائقية تعلن إنتاج فيلم عن "كليوباترا".

ـ «التموين» تبدأ صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية اليوم.

ـ «النواب» يؤكد دعم مصر الكامل للشعب السودانى.



