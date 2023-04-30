شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة لرفع السيارات المتروكة والمخالفة للانتظار بشارع شارل ديجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وبالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة حملة لرفع السيارات المتروكة والمخالفة للانتظار بشارع شارل ديجول؛ لتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي إطار جهود محافظة الجيزة لمواجهة كافة صور التعدي على الشوارع والطرق العامة، شن الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والمقاهي، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من شوارع "السودان، والتحرير، وسليمان جوهر" وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، ومراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، كما تم مراجعة كباري المشاة لمنطقة ناهية وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة للمحافظة على الانضباط والنظام.