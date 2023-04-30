شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: سنعيد أسطول "القاهرة للعبَّارات" لسابق عهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه جارٍ التعاقد على شراء سفن لشركة القاهرة للعبارات، لإعادة تشغيل الشركة بكفاءة كما كانت منذ 20 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة الأسطول كما كان بالتعاون مع الجانب الكورى، وكذلك سيتم التعاقد مستقبلا لإنشاء مراكب جديدة للجسر العربى.

وأضاف وزير النقل ، خلال المؤتمر المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه طالب الشركة بتخفيض تكلفة التصنيع لمصر، أو زيادة حمولة المراكب من 14 ألف طن لـ20 ألف طن بنفس السعر المتعاقد عليه.

وتوقع وزارة النقل بعد قليل، عقود بناء 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، ورئيس شركة القاهرة للعبارات، وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية ، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.