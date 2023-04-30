شكرا لقرائتكم خبر عن بتدور على الاستقرار والأمان لفلوسك ومستقبلك؟.. ADIB-Egypt بيقدملك أحدث المنتجات البنكية المتوافقة مع مبادئ الشريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع فرص للتمويل والاستثمار في أصول حقيقية "مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر" مش مجرد بنك دة شريكك في الادخار والاستثمار.
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