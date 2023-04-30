شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الشعبى والعسكرى" تنظم زيارات للطلبة إلى عدد من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة، وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، نظمت القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات (الحكومية - الخاصة - الأهلية)، إلى عدد من المشروعات التنموية والوحدات العسكرية، بإجمالي عدد (472) زيارة.

تضمنت الزيارات العديد من المشروعات القومية، ومنها (مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية - محطة تحلية مياه الصرف الصحى ببحر البقر - مشروع إسكان 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات - العديد من المدن الصناعية والإستثمارية بالمحافظات - الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية - الشركة الوطنية للرمال السوداء - الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية " مشروع توشكى " ) ، كما شارك قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من طلبة الجامعات زيارتهم لشركتى سايلوفودز للصناعات الغذائية والنصر للكيماويات الوسيطة حيث تم إستعراض إمكانيات وقدرات الشركة وحجم الإنتاج الذى توفره فى الأسواق المصرية وكذا حجم الصادرات للعديد من دول العالم.

وتهدف الزيارات إلى زيادة الوعى والمعرفة لدى شباب الجامعات بحجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومدى الإستفادة منها خلال دراستهم وكذا التعرف على حجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات للشباب والمتابعة الميدانية لحجم الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

كما تضمنت الزيارات عدد من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتى المظلات والصاعقة وعدد من القواعد البحرية والجوية وعدد من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ، حيث تم إستعراض ما شهدته وحدات القوات المسلحة من تطوير وتحديث عكست الكفاءة القتالية والإدارية لوحدات القوات المسلحة.

وأعرب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من إنجازات حققتها الدولة المصرية ، وإعتزازهم بقواتهم المسلحة وما تقوم به من مسانده مؤسسات الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات.