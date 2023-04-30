شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القريب منك.. عناوين 98 فرع توثيق على مستوى الجمهورية تعمل فترة مسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، تنفيذ الخطة التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل منذ عام 2019، لحل الأزمات المتراكمة للشهر العقاري، وذلك من خلال التوسع في فتح مكاتب توثيق جديدة وتطوير القديم منها والدفع بسيارات متنقلة أو تقديم الخدمات عبر مكاتب ومنافذ جديدة كالبريد والأندية الرياضية وكذا تشغيل بعض فروع التوثيق فترة مسائية.

وارتفعت إجمالي عدد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء إلى 98 فرعا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وتعمل هذه الفروع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبالنسبة لعناوين الـ98 فرع توثيق على مستوى الجمهورية والتى تعمل خلال فترة مسائية فهى: