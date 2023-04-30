شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسى وعمال مصر بعيدهم ويدعوهم للمزيد من العمل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع العاملين في مصر بعيد العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، داعيا العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة، ومثمنا توجيهات الرئيس التي تحمي العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتوفر حياة كريمة لهم.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر: يسعدني في هذا المناسبة، أن أتوجه إليكم جميعا في عيدكم بتحية التقدير والاعتزاز والتهنئة بهذه المناسبة الطيبة، لبناة الوطن أصحاب السواعد القوية والعزائم الماضية والنفوس العامرة بمعاني الانتماء والوفاء والإخلاص لهذا الوطن ورسالته العظيمة،اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، فكل عام وأنتم بألف خير.

وأكد محمد جبران، إن ما تحقق من إنجازات لهذا البلد الخير على مدى السنوات الماضية، يؤكد لنا سلامة المسيرة التنموية التي تتبناه القيادة السياسية، وصدق توجهاتها وسعيها الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى في ظل دولة القانون، والأمن والاستقرار في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومؤسسات المجتمع المدني... وما كان ذلك ليحدث لولا تفانيكم في العمل وحرصكم على تطوير بلدكم وتقدمه وازدهاره ومحافظتكم على هذه المنجزات،التي تتم علي ارض الواقع، ومتابعتكم لما يحدث في العالم من تقدم في الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة.

واضاف جبران، إن ما نشهده، من تغيرات متسارعة في أساليب العمل والإنتاج، تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة والمتابعة من خلال التدريب والإطلاع على تجارب الدول الأخرى وإطلاق إرادة التغيير في نفوسنا لنكون قادرين على المساهمة مع الآخرين في تطوير قدراتنا نحو الأفضل والأحسن لاستيعاب هذه المفاهيم والمشاركة في الحضارة الإنسانية والتأثير فيها بدلا من الوقوف متفرجين على ما تنتجه الدول الأخرى

ومن هنا، فإننا حريصون في بلدنا مصر على الاهتمام بتدريب شبابنا وإعدادهم الإعداد الأمثل للمشاركة في الإنتاج والإبداع وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والتنافس في سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأشار جبران إلى أننا حريصون كل الحرص على توفير العمل المناسب الذي يحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، ولنا في مضاء عزائمكم وقوة إرادتكم وقدرتكم الكبيرة على البذل والعطاء ما يبعث الاطمئنان والثقة بأننا في طريقنا لتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بطموحات الوطن، التي ننتمي لة ونطتلع منكم بذل الجهد والعطاء، كلنا منا داخل موقع عملة، وتقديم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بالتفاؤل والإيجابية والمبادئ السامية بعيداً عن السلبية والتشاوم.

مؤكدا، أن ذكرى عيد العمال فرصة جيدة لنجدد عهدنا مع الله ومع القيادة السياسية لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن نستمر على ما عاهدنا الله ووطننا عليه من أمانة الأداء، ومضاعفة الانتاج، لبناء مصر المستقبل، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.