شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان فى قصر الاتحادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيد، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تعقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، قمة مصرية يابانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد.