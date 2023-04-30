شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية بذكرى عيد العمال: يجسد تقدير الدولة لسواعد فتية وعقول أبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لـ حسن شحـاته "وزير القوى العاملة" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال، جاء بها: "بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات، أن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يُجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية.. تواصل الأداء ليل نهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية فى شتى المناحى والمجالات، حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعل تدفع بالعمل الجاد مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والازدهار".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لـ حمد جبران "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، جاء بها: "بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء، عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية لقيم الحضارة والنماء.. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء".