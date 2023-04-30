شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السودانى لـ"الخليج 365": ندعو لإقرار هدنة طويلة وممرات آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الهلال الأحمر السودانى، الأحد، إلى ضرورة إقرار هدنة طويلة وممرات آمنة تمكن المنظمة والمنظمات الإنسانية الأخرى من تلقى المساعدات الخارجية، وذلك بحسب ما أكده المسؤول الإعلامى للهلال الأحمر السودانى أسامة أبو بكر فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وأصدرت وزارة الصحة السودانية تقرير متابعة لأحداث الصراع الحربى فى الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل الجارى بالمركز والولايات، وأوضح التقرير عن تسجيل هدوء نسبى فى معظم الولايات، عدا ولايتى غرب دارفور والخرطوم، حيث تم تسجيل 7 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 27 أبريل دون تسجيل أى حالة وفاة بالمستشفيات.

وأوضحت أن جملة تراكمى الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان.

بالنسبة لولاية غرب دارفور، تسبب الصراع القبلى المسلح فى تدمير لمستشفى الجنينة الرئيسى ولوزارة الصحة السودانية وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة كما تسبب فى وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائى بها. ويجرى التنسيق الآن مع الشركاء من المنظمات لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية.

من ناحية آخرى فقد تم التوسع فى عدد من مراكز الخدمات الصحية فى ولاية الخرطوم وتحسن التواصل مع المستشفيات اضافة إلى أنه تم إجراء عدد من العمليات الجراحية والحالات المحولة بعدد من الولايات التى تم تهيئتها منها 54 عملية جراحية و499 حالة محولة لولاية الجزيرة.

بالنسبة للإمداد الطبى هنالك ترتيب مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى الصحية لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.

كما أوضح التقرير أن هناك جملة من الإرشادات والموجهات التى يتم نشرها على موقع وزارة الصحة السودانية والتى تتمثل فى توفير المعلومات حول المستشفيات والمراكز الصحية العاملة ومراكز غسيل الكلى وموجهات توعوية صحية للأمراض المزمنة والاستشارات الطبية وكذلك معلومات حول التعامل مع الجثث والصحة العامة والوقاية من الأمراض.

أوضحت الوزارة أن تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولايات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور فى التقرير.