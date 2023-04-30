شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 46 حالة تعدٍ على مساحة 1237 مترا أملاك دولة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة لعدد 46 حالة تعد بمساحة 1237م على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمنطقة الرياح البحيري بقرى نكلا ووردان وبني سلامة وأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.