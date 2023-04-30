شكرا لقرائتكم خبر عن "راش براش" تختار قلعة قايتباي لاستضافة الإفطار السنوي لتصبح أول شركة في مصر تنظم حفل بالقلعة الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة راش براش-أشهر علامة تجارية في مجال صناعة وبيع منتجات تصفيف الشعر- حفل الإفطار السنوي للشركة بقلعة قايتباي على شاطئ مدينة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين ونجوم المجتمع، وذلك في إطار حرص الشركة على إقامة الحفل السنوي للاحتفاء بالنجاح الكبير الذي حققه العاملون بالشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتكريم أبرز العاملين على جهودهم الفترة الماضية.

نجحت شركة راش براش، في إقامة حفل الإفطار السنوي بقلعة قايتباي، لتصبح أول شركة في مصر تقيم حفلها السنوي بالقلعة الشهيرة، لتجمع بين عراقة الماضي وأصالة وإشراق الحاضر، واستكمالًا لنجاح "راش براش" توفير كل الخدمات لدعم العاملين بالشركة على استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك في ضوء إيمانها بأن الموظفين هم ثروة وأساس الشركة.

وتضمن حفل إفطار شركة راش براش، فقرات متنوعة للترفيه على الحضور، وتكريم المهندس أحمد حلمى ال CEO بشهاده الأيزو للمرة التالته، كما شارك بحفل الإفطار الكثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقطتو صورًا مع العاملين.

أسس شركة راش براش، المهندس أحمد حلمي، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، ونجح "حلمي" رغم صغر سنه الذي لم يتعدى 35 سنة في قيادة الشركة لتصبح إحدى أشهر العلامات التجارية في تصفيف الشعر وتنافس كبرى الشركات العالمية، ليثبت قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الدولية، ويسهم كذلك في توظيف 200 موظف وعامل بالشركة.

وبدأ أحمد حلمي حياته المهنية بعد تخرجه في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالعمل مع شركة Google في إيرلندا خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2014، وبعدها استقال ليبدأ عمله الخاص بإنشاء شركة راش براش، وهي شركة مساهمة مصرية والمالكة للعلامة التجارية الرائدة ®️RUSHBRUSH، المتخصصة في صناعة وبيع أجهزة تصفيف الشعر، ليصبح أحمد حلمي من رواد الأعمال الأكثر إلهامًا في مصر.

وأطلقت شركة راش براش، أول أداة لتصفيف الشعر عام 2016، إيمانًا منها بأهمية مساندة المرأة حول العالم لتظهر بشكل مميز في ظل ازدحام يومها بالعديد من المهام، ونجحت على مدار الأعوام الماضية في إطلاق 32 منتجًا لتصفيف الشعر تنافس العلامات التجارية العالمية، وتم تسجيل علامتها التجارية في كبرى الأسواق الإقليمية والدولية منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، والكويت، وقطر، والبحرين، وجنوب إفريقيا، ومصر، وعمان.