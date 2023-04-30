شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالجيزة: تحصين 8859 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مديرية

، من تحصين 8859 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

الطب البيطري بمحافظة الجيزة

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحملة للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ونناشد المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته،

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية .

ويتم من خلال تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأضاف أنه من خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها و أهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.