وزير التعليم العالى يفتتح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد كمال المنشأوى رئيس جامعة أسيوط، وكلير نيرينهأوزن، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى، والدكتور محمد سمير حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولفيفا من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وعدد من خبراء التعليم العإلى ونُخبة من الشخصيات العامة والشعبية بمحافظة أسيوط.

وخلال فعاليات الافتتاح، أشاد الوزير بالمركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسيوط ودوره فى تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى تسعى إلى أن يكون هناك مركز جامعى للتطوير المهنى بكل جامعة، حيث أن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمى فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة على تأسيس مراكز التطوير المهنى بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة قد أسست كيانًا لمتابعة ودعم هذا الشأن إيمانًا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الدور الهام الذى تبذله الجامعة لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، منوهًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمختلف القطاعات، وتنفيذ مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على الدعم المستمر من القيادة السياسية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التى توليها الدولة لتطوير إقليم الصعيد والوجه القبلي.

وأكد الدكتور أحمد المنشأوى، أن المركز الجامعى للتدريب المهنى بجامعة أسيوط يقدم مجموعة متنوعة من برامج التدريب، وفقًا لخطة تدريب مُحددة تسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتقليل ألفجوة القائمة بين المهارات الحالية للخريجين، والمهارات المطلوبة بسوق العمل، مضيفًا أن المركز يعمل على بناء القدرات المهنية لطلاب السنوات النهائية، وخاصة ما يتعلق بالمهارات الشخصية، والمهارات ألفنية التخصصية، واللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال، مؤكدًا أن المركز قد شهد إقبالًا من قبل الطلاب خلال ألفترة التجريبية، وأنه من المقرر تأسيس برنامج مهنى متخصص لطلاب القطاع الصحى بمختلف تخصصاته: لتأهيلهم لسوق العمل، يشتمل على دورات كثيرة منها، أخلاقيات المهن الطبية، جودة الخدمة الصحية، القيادة فى المجال الصحى، النظام الصحى المصري.

وأشادت كلير نيرينهأوزن، بالتعأون البناء والمثمر مع جامعة أسيوط والجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لإنشاء المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسيوط، والذى يسهم فى تأهيل الخريجين وإعدادهم لوظائف المستقبل، مؤكدة على نجاح التعأون والشراكة مع الجامعات الحكومية فى إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى، والتى تعد من أهم برامج التعأون بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسيوط ساهم فى تدريب 2500 طالب، وتقديم أكثر من 100 جلسة استشارية مهنية، مشيدًا بالتعأون مع وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى والجامعات المصرية، مؤكدة على دور المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالتعأون مع القطاع الخاص لتأهيل الطلاب ومساعدتهم على استثمار دراساتهم الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل، وإعدادهم للمشاركة فى اقتصاد متطور قادر على المنافسة العالمية.

ونوه الدكتور محمد سمير حمزة إلى وجود تعأون مثمر بين وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، وساهم ذلك فى افتتاح 22 مركزًا للتطوير المهنى فى 15 جامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهنى، ومهارات التوظيف، والتدريب ألفنى، والوصول إلى فرص العمل والتدريب العملى، وريادة الأعمال، لرفع القدرة التنافسية للطلاب والخريجين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها فخرى أن افتتاح مركز التطوير المهنى الثالث والعشرين بجامعة أسيوط، ما هو إلا ترجمة للنجاح الذى شهدته مراكز التطوير المهنى بالجامعات الأخرى، وتأكيدُا على ضرورة دمج خدمات التطوير المهنى مع التعليم الأكاديمي؛ من أجل إعداد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العإلى والبحث العلمى، أن المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات المصرية تعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهنى الذى يريدونه، والآنتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعأون مع شركاء التدريب المُتميزين، كما تقدم المراكز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات فى مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العإلى والبحث العلمى، مشيرًا إلى قيام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفى هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعة، مما يُساهم فى استدامة المراكز والخدمات المهنية.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى يناير 2023 لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة بعد تمديد المشروع ليضم فى مرحلته الجديدة تسع جامعات حكومية مصرية وثلاث جامعات تكنولوجية (جامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وأربع جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة)، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزًا فى 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.

جدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول لإنشاء المركز الجامعى للتطوير المهنى بين جامعة أسيوط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى أكتوبر 2020، وفى عام 2022 تم بدء تنفيذ أنشطة المركز المختلفة.