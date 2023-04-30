شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ8.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 8.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها. -البسلة بـ 22 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات ‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه . -الموز البلدى 15 جنيها. الفراولة 15 جنيها.

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