شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء مائلة للبرودة ليلا على كل الأنحاء ونشاط رياح على بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأِشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 درجة مئوية، و السواحل الشماليه 22 درجة مئوية، وجنوب سيناء 28 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

وكشفت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية، مع وجود نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".