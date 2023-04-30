الخميس المقبل.. إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من غدا الإثنين أول مايو 2023، وذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي ..

وهنأ وزير القوى العاملة جميع عمال مصر ، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات ،وذلك لوضع احكامة موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.