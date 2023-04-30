شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد أعلى الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة هيئة الاستثمار والإنماء الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية، الذي انعقد في مدينة الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.

كما حضر القصير الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية، حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة للعام 2022 والحسابات الختامية والخطط المستقبلية للمشروعات الزراعية والتي سيتم إنشاؤها في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للهيئة .

يشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، هي مؤسسة مالية عربية مستقلة تأسست في نوفمبر عام 1976 ويساهم في رأس مال الهيئة 21 بلدا عربيا، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستثمار الزراعي وتعزيز مفاهيم الابتكار الزراعي وحوكمة بيئة العمل.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم فيها الهيئة إلى 56 شركة ومشروعا بنهاية 2022 وهناك نحو 20 مشروعا قيد التاسيس والتنفيذ.

وتتركز أنشطة الهيئة في دعم وتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي والبرامج الانمائية والتطبيقية والاقراض الزراعي الصغير والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والعلاقات الدولية، وكذا الأنشطة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تهدف الى رفع كفاءة البنية التحتية الزراعية في المنطقة العربية، خاصة الدول الأعضاء كما يذكر أن مصر من بين الدول الكبري المساهمة في الهيئه العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

وتم انتخاب مرشح مصر الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لعضوية مجلس الإدارة الجديد، حيث حصل على أعلي نسبة أصوات لأول مرة منذ إنشاء تلك الهيئة.

ووجه القصير الشكر إلى وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول العربية أعضاء الهيئة لحشد الدعم لمرشح مصر.