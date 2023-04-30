شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية واسعة بأداء موفدى الأوقاف المصرية في رمضان 1444هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العديد من الإشادات الدولية التي تعبر عن الشكر والتقدير للقيادة المصرية الحكيمة ولوزارة الأوقاف على الجهود العظيمة في إيفاد الأئمة والقراء المتميزين وأدائهم شديد التميز خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ / 2023م، والذين كانوا على مستوى عالٍ وقدموا نماذج مشرفة للداعية الوسطي المعتدل بمختلف دول العالم لنشر الفكر الوسطي المستنير ، مما كان له أكبر الأثر لدى المسلمين من مختلف الجنسيات المسلمة.

كما تضمنت الإشادات الدولية الشكر والتقدير للموفدين من الأئمة والقراء لأدائهم المتميز والتزامهم بعملهم على أكمل وجه وأتمه، مؤكدة أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا على مستوى جميع الأوساط التي عملوا بها، بعيدًا عن كل ألوان التطرف والتشدد والغلو، من خلال إلقاء الدروس الدينية التي ركزت على فضائل الأعمال، والأخلاق الكريمة، والقيم الإنسانية السامية.

إضافة إلى طلب عدد من الدول التوسع في إيفاد الأئمة والقراء لها، واستمرار هذا التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال موفديها في الأعوام القادمة.

ومن هذه الإشادات :

1. المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا.

2. المؤسسة الإسلامية بألمانيا.

3. رابطة الإسلام والسلام بألمانيا الاتحادية.

4. المشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا.

5. جمعية الصديق الإسلامية بأستراليا.

6. المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل.

7. الجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا

8. الجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كولومبيا

9. مركز المصطفى الإسلامي بدولة أيرلندا

10. المركز الإسلامي بدولة فنزويلا.

11. مسجد الهداية بدولة بلجيكا.

12. مسجد الأمة بمدينة سانتا كالاريتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

13. مركز الهجرة بمدينة مونتريال بكندا.

إضافة إلى ما نشر من تقارير صحفية وإعلامية.

ومما ورد في إشادة المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الجمهورية الألمانية ، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم ، سواء على مستوى الإدارة أو الأفراد ، كما أشاد بالتعاون المثمر والإيجابي مع وزارة الأوقاف ، مؤملا استدامته.

ومما ورد في إشادة المؤسسة الإسلامية بألمانيا توجيه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا على إيفاد الأئمة والقراء المصريين الذين قاموا بنشر سماحة الإسلام الوسطي المعتدل، وأثنى فيه على جهود الدولة المصرية في نشر الفكر الإسلامي المستنير.

ومما ورد في إشادة رابطة الإسلام والسلام بألمانيا أن موفد الأوقاف بذل جهدًا كبيرًا وعملا مشكورًا في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد ، وإمامة المصلين في الصلوات المكتوبة ، وصلاة التراويح ، وقد كان مثالا طيبًا للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ورسالتهما السامية .

ومما ورد في إشادة المشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا توجيه الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف والمشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا ، وعلى اهتمامها بالجمعية من خلال إيفاد الأئمة والقراء المؤهلين ، الذين قدموا خير مثال للداعية المعتدل المستنير وأدّوا أداءً متميزًا ومشرفًا.

ومما ورد في إشادة الجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كولومبيا توجيه الشكر للـرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهـورية على اهتمـامه بنشـر الإســلام الـوسـطي في جميع أنحاء العالم من خلال موفدي الأوقاف المصرية ، كما أشادت الجمعية الخيرية الإسلامية بأداء موفدي وزارة الأوقاف المصرية الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك 1444هــ بدولة كولومبيا.

ومما ورد في إشادة الجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا توجيه الشكر لوزارة الأوقاف على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف والجمعية الإسلامية بلاباز ببوليفيا ، كما أشادت الجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا بأداء موفدي الأوقاف من القراء الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك 1444هــ بدولة بوليفيا.

ومما ورد في إشادة جمعية الصديق الإسلامية بدولة أستراليا توجيه الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف المصرية على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف وجمعية الصديق الإسلامية بأستراليا، وعلى الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إيفاد الأئمة والقراء إلى مختلف دول العالم لنشر سماحة ووسطية الديني الإسلامي الحنيف ، مما كان له الأثر الطيب لدى جموع المسلمين من مختلف الجنسيات المسلمة ، ودعا المهندس فيصل شحاته رئيس الجمعية في خطابه بأن يحفظ الله مصر أرض الكنانة من كل مكروه وسوء وأن يجعلها دائما حصنا حصينا لنشر صحيح الدين والفكر المستنير في مختلف أرجاء المعمورة.

ومما ورد في إشادة المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل وأمريكا اللاتينية توجيه الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف المصرية على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف والمركز الإسلامي العالمي للتسامح ، كما أشاد المركز الإسلامي بالأداء المتميز والعلم الغزير ودماثة الخلق للأئمة الموفدين خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ، الذين كان لهم الأثر الطيب في تحفيظ القرآن الكريم ، وإمامة المصلين والوعظ وتلاوة القرآن الكريم بالمركز الإسلامي بالبرازيل.

من جانبه كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موفدي الوزارة من الأئمة والقراء، مثمنًا ما بذلوه من جهد، وما قاموا به من تمثيل مشرف لمصرنا العزيزة.