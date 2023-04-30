شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتيح التقديم الإلكترونى على الوظائف الخالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة، أنه بالنسبة للوظائف الخالية بمحافظة القاهرة يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة http://www.cairo.gov.eg، وكانت أعلنت محافظة القاهرة عن وظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023، حيث أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:

عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق)

10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة محاسبة)

15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس أداب )

46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات )

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة)

وفقا للشروط الاتية :-

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها .

المستندات المطلوبة

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه

٢- صورة من شهادة الميلاد

٣- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

٤- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

ه - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

٦ - رخصة القيادة ) أولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )

على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية

(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات).