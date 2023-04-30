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محافظة القاهرة تتيح التقديم الإلكترونى على الوظائف الخالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة، أنه بالنسبة للوظائف الخالية بمحافظة القاهرة يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة http://www.cairo.gov.eg، وكانت أعلنت محافظة القاهرة عن وظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023، حيث أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:

عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق) 

 

10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة محاسبة) 

 

15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس أداب )

 

46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات )

 

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة)

 

وفقا للشروط الاتية :-

 

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

 

- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها .

 

المستندات المطلوبة

 

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه 

 

٢- صورة من شهادة الميلاد

 

٣- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية 

 

٤- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

 

ه - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور 

 

٦ - رخصة القيادة ) أولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )

 

على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية

 

(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر

 

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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