شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تأذن لـ63 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية وإبعاد 2 أجانب خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرارا بإبعاد فرنسي وأوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورفض طلب فلسطيني اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لدواع أمنية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

وجاء في الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء سجل مدني المعصرة الفرعي التابع لمركز ملوي بإدارة شرطة الأحوال المدنية في المنيا، داخل مجمع المصالح الحكومية بقرية المعصرة.