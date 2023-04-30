صحيفة الأنباء الكويتية تبرز تأكيد مصطفى مدبولي أن مصر لم ولن تخفق في سداد التزاماتها

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية، وأن ذلك يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية على أن مصر تحترم التزاماتها بالكامل.

وقالت الصحيفة تحت عنوان " مدبولي: مصر لم ولن تخفق في سداد التزاماتها الدولية " أن الدكتور مدبولي أوضح ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة ـ أنه فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي المصري، يوجد عدد من التقارير الدولية تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وخطورتها على مصر، وتساءلت العديد من المؤسسات العالمية عن قدرة مصر على السداد لما عليها من التزامات دولية مؤكدا أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، منوها بأنه حتى هذه اللحظة مصر لم تتأخر في سداد أي التزامات عليها.