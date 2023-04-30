شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز الأيقونات والآثار الموجودة بدير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير مارجرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة واحدا من أقدم وأعرق الأديرة فى أرض الكنانة، ومثال مشرف للعيش المشترك، حيث يقع فى منطقة "بابليون مصر"، ويعد مركزاً هاماً فى العصرين الرومانى والبيزنطى، وله قيمة روحية بسبب مرور وإقامة "العائلة المقدسة" في هذا المكان بعد قدومها إلى مصر، موضحاً بأن كل مكان مر به السيد المسيح يعتبر موقع مُقدس، لذلك تعد أرض مصر بـ"الأرض المقدسة".

ويضم الدير مجموعة من أيقونات لقديسين تعود للقرون الـ11 إلى الـ15 وسبع كنائس صغيرة تمثل أيام الأسبوع ، وبه برجان رومانيان كان يمر خلالهما نهر النيل، ويوجد فيهما أقدم مقياس لنهر النيل أسفل برج الكنيسة.

ويحتوى على آثار تعود لعصور وأزمنة مختلفة، فضلا عن أنه يضم أيقونة للسيدة العذراء سميت بعذراء القاهرة وهى أيقونة نادرة، كما يحوي توابيت لقديسين ولبطاركة الإسكندرية مصنوعة من الجرانيت المصرى.

وفى الكنيسة الرئيسية للدير يوجد منبران، أحدهما يتلى عليه الإنجيل باللغة اليونانية (لغة الإنجيل المقدس) والآخر بالعربية.