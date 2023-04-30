شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة مكبرة لمراجعة تراخيص الكافيهات والمحلات التجارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والمقاهي، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من شوارع "السودان، والتحرير، وسليمان جوهر" وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، ومراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، كما تم مراجعة كباري المشاة لمنطقة ناهية وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة للمحافظة على الانضباط والنظام.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن يوم أمس السبت حملة مسائية مكبرة على المطاعم والكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، أسفرت عن رفع 322 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال وكذا عدد 2 مخالفة إلقاء مخلفات في الطريق العام.