الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بدلاً من الإثنين بمناسبة عيد العمال

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.